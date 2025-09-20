مرکز سلامت روانی ـ اجتماعی جامعه‌نگر (سراج) آزادشهر یزد با حضور دکتر شالبافان مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان یزد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت : این مرکز با هدف ارائه خدمات روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری در دل شبکه بهداشتی و درمانی و در راستای ارتقای سلامت روان و اجتماعی جامعه راه‌اندازی شده است.

شریفی، ادامه داد : خدمات مرکز سراج بر اساس ارجاع از مراکز جامع سلامت و با همکاری دستگاه‌هایی همچون آموزش و پرورش، بهزیستی، کمیته امداد و سایر نهاد‌های اجتماعی به مردم ارائه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد:این مراکز با هدف شناسایی آسیب‌های اجتماعی، رسیدگی به مسائل مربوط به سلامت روان و ایجاد حمایت‌های بین‌بخشی برای بهبود شرایط جامعه فعالیت می‌کنند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد افزود:با حمایت فرمانداری‌ها و همکاری سایر نهاد‌های مرتبط، خدمات مددکاری در این مراکز پررنگ‌تر خواهد شد و ان‌شاءالله به شکلی عملی و کاربردی برای افرادی که با اختلالات سلامت روان یا آسیب‌های اجتماعی مواجه هستند، خدمات مؤثری ارائه می‌شود.

شریفی گفت: مراکز سراج به عنوان بخشی از شبکه بهداشتی ـ درمانی کشور، خدمات روانشناسی، روانپزشکی و مددکاری را به‌صورت جامعه‌نگر و در دسترس عموم، ارائه می‌دهند.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه مراکز سراج در کشور گفت: اکنون بیش از ۱۰۱ مرکز سراج در ۲۸ استان فعال هستند و برنامه‌ریزی شده تا در سال‌های آینده تعداد این مراکز افزایش یابد.

دکتر شالبافان، افزود:استان یزد از جمله استان‌های پیشرو در این طرح است و افتتاح مرکز آزادشهر سومین گام مهم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در مسیر گسترش خدمات سلامت روانی ـ اجتماعی به شمار می‌رود.

راه‌اندازی مرکز سراج آزادشهر، گامی مؤثر برای ارتقای سلامت روان مردم این منطقه محسوب می‌شود و قرار است با تداوم برنامه‌ریزی‌ها، دو تا سه مرکز دیگر نیز در نقاط مختلف استان یزد راه اندازی شود.