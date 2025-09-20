تسهیل توسعه معدن سرب و روی کوه قلعه و رفع موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه، بخشی از فعالیت‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای ارتقای جایگاه معادن کرمان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، در نشست مشترک استاندار کرمان که با رئیس هیات عامل ایمیدرو، مدیرعامل ایمپاسکو و جمعی از فعالان اقتصادی استان، با محوریت تسریع برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی این استان برگزار شد، بر توسعه زیرساخت‌ها، فعالیت‌های اکتشافی و فراخوان‌های جذب سرمایه برای محدوده‌های معدنی به ویژه بسته‌های اکتشافی شمال و جنوب استان، تاکید شد.

سازمان ایمیدرو نقش معین وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان کرمان را بر عهده دارد و تسریع در فراخوان بسته‌های جذب سرمایه‌گذار برای محدوده‌های دارای پروانه اکتشافی را در دستور کار خود قرار داده است تا ظرفیت‌های معدنی استان فعال شود و تحقق توسعه اشتغال و رفاه مناطق را به همراه داشته باشد.

در همین راستا، طرح دوبانده شدن مسیر زرند-جلال‌آباد نیز که در مراحل تصویب نهایی است، مورد اشاره قرار گرفت؛ این طرح موجب تسهیل حمل و نقل مواد معدنی، توسعه معادن و زیرساخت‌های استان و افزایش رفاه ساکنان منطقه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، از دیگر موضوعات مهم این نشست، تسهیل در توسعه و رفع موانع پیشرفت و سرمایه‌گذاری معدن سرب و روی کوه قلعه بود. این معدن با مشارکت استان و نهادهای مرتبط هم‌اکنون در مسیر توسعه قرار گرفته و ایمیدرو با تمرکز بر رفع چالش‌ها، گامی موثر در رشد جایگاه معادن کرمان برداشته است.

همچنین ایمیدرو برنامه‌هایی برای ایجاد مرکز تحقیق و توسعه مواد معدنی و افزایش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمان در حوزه معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته است. علاوه بر این، مجتمع‌های بزرگ معدنی تحت مدیریت این سازمان، نقش بسزایی در پیشبرد توسعه معادن استان کرمان دارند.