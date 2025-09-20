

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید شمسایی در اولین دیدار این مسابقات مهدی رستمی‌ها، امیرحسین غلامی، محمدحسین بازیار، حسین طیبی، مهدی کریمی را به عنوان بازیکنان شروع کننده دیدار با بنگلادش به زمین می‌فرستد.

سعید مومنی، محمدحسین درخشانی، حسین سبزی، مسعود یوسف، امیرحسین دهقانی، علی خلیلوند، مهدی مهدی‌خانی، بهروز عظیمی و ابوالفضل افضلی دیگر بازیکنانی هستند که بنا به تشخیص کادر فنی در این دیدار به بازی گرفته خواهند شد.

تیم ملی فوتسال ایران که با تیم‌های مالزی، بنگلادش و امارات در گروه G مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا رقابت می‌کند از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران در مجموعه ورزشیسرپوشید سوپا شهر کوانتان مقابل بنگلادش به میدان می‌رود.