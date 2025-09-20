به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوکان از توقیف ۲ دستگاه خودرو حامل چوب‌آلات دربوکان خبر داد و گفت:دو دستگاه خودرو سایپا حامل چوب آلات قاچاق کە از شهرستان سقز بە طرف میاندوآب در حرکت بودند، دربوکان توقیف شد.

امین پور افزود: در دو روز اخیر، با تلاش نیرو‌های یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان و همکاری مردم محلی ۲ خودروی حامل چوب‌آلات جنگلی و غیر جنگلی فاقد مجوز قانونی با وزن تقریبی ۳ تن شناسایی، توقیف و جهت سیر مراحل قانونی بە محوطه اداره انتقال داده شدند.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در صیانت از منابع طبیعی اظهارداشت:از مردم شریف و فهیم شهرستان بوکان درخواست داریم که همچون گذشته، ما را در این امر حیاتی یاری دهند، چرا که محیط زیست تنها متعلق به اداره منابع طبیعی نیست، بلکه میراثی همگانی است که حفاظت از آن بر عهده همه ماست.



امین‌پور در ادامه نقش مشارکت عمومی در حفظ جنگل‌ها و مراتع را بسیار مؤثر دانست.