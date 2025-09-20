هواشناسی خراسان رضوی با صدور هشدار سطح زرد برای نقاط مختلف استان، گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و میدان دید و احتمال بروز خسارت پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، بر اساس تحلیل نقشه‌ ها و مدلهای پیش‌ یابی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، این استان از روز شنبه ۲۹ شهریور تحت تاثیر جریان های گرم جنوبی قرار می گیرد که پیامد آن افزایش دما در غالب نقاط استان خواهد بود.

از ساعات ظهر شنبه تغییر جهت جریان ها موجب گسترش گرادیان فشار هوا در استان خراسان رضوی می شود و این وضعیت ابتدا باعث افزایش شدت وزش باد در نواحی بادخیز استان همراه با گرد و خاک (در برخی از نقاط طوفان گرد و خاک)، کاهش کیفیت هوا و میدان دید و احتمال بروز خسارت خواهد شد.

سایر نقاط خراسان رضوی از جمله مشهد نیز تحت تاثیر تغییرات یادشده به تدریج شاهد افزایش شدت وزش باد همراه با گرد و خاک، گرد و غبار، کاهش کیفیت هوا و میدان دید و احتمال اختلال در ترددهای جاده‌ ای خواهند بود.

ناپایداری‌ها بشکل افزایش شدت وزش باد تا اواسط هفته آینده در استان ادامه خواهد یافت.

هواشناسی خراسان رضوی توصیه کرد: شهروندان برای جلوگیری از خسارت های ناشی از شدت وزش باد، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند و از فعالیت های غیر ضروری در فضاهای باز (بویژه افراد حساس) و ترددهای جاده ای بویژه در محورهای بیابانی اجتناب کنند.