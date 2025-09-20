به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل آبفای کاشای با اشاره به فشار سنگین بر منابع آب شرب کاشان در تابستان گفت: «بازچرخانی آب یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای مدیریت پایدار منابع آبی در شهرهای کم‌آب است. و این تأسیسات بازچرخانی فاضلاب خاکستری با ظرفیت ۳۰ مترمکعب در شبانه‌روز با اعتبار بیش از 70 میلیارد ریال در محوطه دانشگاه ساخته می‌شود.

یاسر اسماعیلی افزود: این طرح می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف آب آشامیدنی، به الگویی برای سایر دانشگاه‌ها و نهادهای شهری تبدیل شود

وی گفت:استفاده از آب خاکستری برای آبیاری فضای سبز، کمک مستقیمی به حفظ سفره‌های زیرزمینی و مردم منطقه است. که با این اقدام، آبیاری فضای سبز دانشگاه به‌طور کامل از شیوه سنتی خارج می‌شود.

اسماعیلی افزود: «این طرح علاوه بر کاهش وابستگی دانشگاه به منابع شرب، بستر مناسبی برای پژوهش‌های کاربردی و همکاری‌های علمی در حوزه مدیریت آب فراهم می‌کند و می‌تواند به الگویی ملی برای پیوند صنعت و دانشگاه تبدیل شود.