پیشنهاد‌ها و راهکار‌های هیئت جمهوری اسلامی ایران در زمینه خطرات آلاینده‌های شهری و زیست‌محیطی، نحوه مقابله موثر با تغییرات اقلیمی و جلوگیری از پس‌روی آب دریای خزر، مورد استقبال شرکت کنندگان در سومین اجلاس بین‌المللی «آینده شهر‌های بریکس» قرار گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، سومین اجلاس بین‌المللی «آینده شهر‌های بریکس» با حضور مقامات ارشد کشور‌های عضو گروه بریکس و نمایندگان بیش از ۲۵ کشور از شرکای این گروه پس از سه روز در مسکو پایان یافت.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست بین‌المللی شرکت کرده بود پیشنهاد‌هایی در زمینه راهکار‌های مقابله با تغییرات اقلیمی، خطرات آلاینده‌های شهری و زیست‌محیطی و نیز پس‌روی آب دریای خزر ارائه کرد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

استاندار گیلان در حاشیه این نشست با مقامات کشور‌های شرکت کننده و کشور میزبان درباره توسعه مناسبات دو جانبه در زمینه اقتصادی و تجاری، تبادل تجربیات و استفاده از ظرفیت بریکس برای مقابله با آثار و پیامد‌های تغییرات اقلیمی رایزنی کرد.

هادی حق‌شناس همچنین در دیدار با سرگئی چریومین، وزیر دولت مسکو و رئیس دپارتمان روابط اقتصادی خارجی و بین‌المللی، در زمینه همکاری‌های مشترک در راستای تکمیل گذرگاه ریلی شمال ـ جنوب و رفع موانع موجود گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، طرفین ضمن معرفی ظرفیت‌های دو استان گیلان و مسکو، خواستار توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، حمل‌ونقل، گردشگری و فرهنگی شدند.

نقش‌آفرینی فعال گیلان و مسکو در تکمیل قطعه رشت-آستارا در مسیر گذرگاه بین‌المللی شمال ـ جنوب به عنوان مسیر راهبردی ترانزیت کالا میان ایران، روسیه و کشور‌های آسیایی ـ اروپایی، یکی از محور‌های مهم رایزنی حق‌شناس و چریومین بود.