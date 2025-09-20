با «زنگ جوانه‌ها» برای نوآموزان پیش‌دبستانی، زنگ مدارس از فردا یکشنبه در مازندران به صدا در می‌آید.

به صدا در آمدن زنگ مدارس، از فردا در مازندران

به صدا در آمدن زنگ مدارس، از فردا در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران امروز در برنامه تلویزیونی صواحی از شبکه مازندران گفت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، مدارس استان مازندران با اجرای موفق طرح «پروژه مهر»، آماده میزبانی از بیش از ۵۲۸ هزار دانش‌آموز هستند.

فریدون کلبادی‌نژاد افزود: پس از ماه‌ها تلاش شبانه‌روزی مدیران و مسئولان آموزش و پرورش در ۳۳ شهرستان و منطقه در استان، فضای مدارس به شکلی شاداب و منظم برای حضور دانش‌آموزان آماده شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به برنامه‌ریزی برای آغاز تدریجی فعالیت مدارس افزود: «زنگ جوانه‌ها» فردا بکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ برای نوآموزان پیش‌دبستانی، «زنگ شکوفه‌ها» روز دوشنبه ۳۱ شهریور ویژه دانش‌آموزان کلاس اول و در نهایت «زنگ آغاز سال تحصیلی» در روز سه شنبه اول مهرماه در سراسر استان نواخته خواهد شد.

کلبادی‌نژاد با تأکید بر اهمیت آغاز سال تحصیلی با نشاط و نظم خاطرنشان کرد: نواختن نمادین زنگ مهر، فرصتی است برای ثبت خاطره‌ای خوش و انگیزه‌بخش در ذهن دانش‌آموزان و آشنایی آنان با نظم و مقررات مدرسه.

به گفته وی، امسال هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود و تمامی نیرو‌های آموزشی، پس از گذراندن دوره‌های توانمندسازی در تابستان، آماده تدریس هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران شعار امسال آموزش و پرورش استان را «تکریم معلم و توانمندسازی دانش‌آموز» عنوان کرد و افزود: این رویکرد، زمینه‌ساز تحولی مثبت در نظام تعلیم و تربیت خواهد بود.

کلبادی‌نژاد همچنین بر نقش کلیدی خانواده‌ها در موفقیت تحصیلی فرزندان تأکید کرد و گفت: ارتباط مؤثر خانواده و مدرسه، مکمل فرآیند یاددهی-یادگیری است.

وی از دانش‌آموزان خواست با جدیت و انگیزه در مسیر آموزش گام بردارند، چرا که در دنیای دانامحور امروز، دانش، عامل اصلی توانمندی و پیشرفت است.