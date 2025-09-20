با «زنگ جوانهها» برای نوآموزان پیشدبستانی، زنگ مدارس از فردا یکشنبه در مازندران به صدا در میآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران امروز در برنامه تلویزیونی صواحی از شبکه مازندران گفت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، مدارس استان مازندران با اجرای موفق طرح «پروژه مهر»، آماده میزبانی از بیش از ۵۲۸ هزار دانشآموز هستند.
فریدون کلبادینژاد افزود: پس از ماهها تلاش شبانهروزی مدیران و مسئولان آموزش و پرورش در ۳۳ شهرستان و منطقه در استان، فضای مدارس به شکلی شاداب و منظم برای حضور دانشآموزان آماده شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به برنامهریزی برای آغاز تدریجی فعالیت مدارس افزود: «زنگ جوانهها» فردا بکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ برای نوآموزان پیشدبستانی، «زنگ شکوفهها» روز دوشنبه ۳۱ شهریور ویژه دانشآموزان کلاس اول و در نهایت «زنگ آغاز سال تحصیلی» در روز سه شنبه اول مهرماه در سراسر استان نواخته خواهد شد.
کلبادینژاد با تأکید بر اهمیت آغاز سال تحصیلی با نشاط و نظم خاطرنشان کرد: نواختن نمادین زنگ مهر، فرصتی است برای ثبت خاطرهای خوش و انگیزهبخش در ذهن دانشآموزان و آشنایی آنان با نظم و مقررات مدرسه.
به گفته وی، امسال هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود و تمامی نیروهای آموزشی، پس از گذراندن دورههای توانمندسازی در تابستان، آماده تدریس هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران شعار امسال آموزش و پرورش استان را «تکریم معلم و توانمندسازی دانشآموز» عنوان کرد و افزود: این رویکرد، زمینهساز تحولی مثبت در نظام تعلیم و تربیت خواهد بود.
کلبادینژاد همچنین بر نقش کلیدی خانوادهها در موفقیت تحصیلی فرزندان تأکید کرد و گفت: ارتباط مؤثر خانواده و مدرسه، مکمل فرآیند یاددهی-یادگیری است.
وی از دانشآموزان خواست با جدیت و انگیزه در مسیر آموزش گام بردارند، چرا که در دنیای دانامحور امروز، دانش، عامل اصلی توانمندی و پیشرفت است.