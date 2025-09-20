به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ در این جشنواره علاوه بر انجام فعالیت‌های فرهنگی همچون برگزاری موسیقی محلی، بازارچه صنایع دستی و سوغات نیز برپا شده است.

دومین جشنواره اقوام ایرانی که از ۲۳ شهریور در پارک بش قارداش بجنورد در حال برگزاری است با استقبال بی نظیر مردم رو‌به‌رو شد این جشنواره امشب به کار خود پایان می‌دهد.

در این جشنواره ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی سراسر کشور حضور یافته‌اند.