در بسته ۱۲۰ ثانیه 29 شهریور 1404 مروری بر آخرین خبرهای قم میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این بسته به خبرهایی همچون:
فعال شدن مکانیسم ماشه برای دشمنان هزینه ساز میشود
در آخرین روزهای تعطیلات تردد در محورهای مواصلاتی استان سنگین ولی روان
خدمات رایگان پزشکان جهادی در قالب پویش مهر تندرستی
کسب نشان نقره آراد مهدی زاده شناگر قمی در رقابتهای جام آزادی
درخشش شمشیربازان نونهال قمی در مسابقات قهرمانی کشور
دعوت ۳ دختر هندبالیست قمی به اردوی تیم ملی جوانان پرداخته شده است.