سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامهای به هیات فوتبال استان فارس و اداره کل ورزش و جوانان این استان از ابطال گواهی ایمنی و امنیتی ورزشگاه پارس شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در این نامه آمده است: با توجه به اتفاق ناگواری که در مسابقه فجر شهید سپاسی و ذوب آهن در هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه پارس شیراز رخ داد و منجر به مصدومیت تعدادی از تماشاگران شد، گواهی ایمنی و امنیتی ورزشگاه باطل میشود و تا رفع کلیه ایرادات زیر امکان برگزاری مسابقات در ورزشگاه پارس شیراز وجود ندارد:
- ایمنی سقف ورزشگاه
- افزایش ارتفاع نردهها
پس از رفع ایرادت و صدور گواهی ایمنی و امنیتی جدید توسط مقامات استان مجددا بازدید از این ورزشگاه انجام میشود و در صورت ایمن بودن ورزشگاه مجوز برگزاری مسابقات در آن صادر خواهد شد.
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هم؛ مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی، پیمانکار و مدیر ورزشگاه را احضار کرد.
در پی این حادثه، خداجو مدیرکل ورزش و جوانان فارس، ضمن عذرخواهی از مردم، بر برخورد قانونی با مقصران احتمالی و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تاکید کرد.