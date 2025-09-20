معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: عنوان برترین غرفه صنایع‌صنایع‌دستی نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی زنجان به غرفه حصیربافی مازندران رسید.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، عاطفه شعبانی با اشاره به حضور هنرمندان و صنعتگران مازنی در نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی که از ۲۴ تا ۲۸ شهریور در زنجان برگزار شد؛ گفت: غرفه حصیربافی فاطمه آقاجان‌زاده، یکی از هنرمندان صاحب نام استان در نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی کاسپین زنجان به عنوان غرفه برتر صنایع‌دستی، انتخاب شد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران به شرکت ۴ صنعتگر در رشته‌های چرم دست دوز محمودآباد، حصیر بافی روستای ملی حصیربافی و رودوزی‌های الحاقی بابل، و سفال و سرامیک رامسر، اشاره کرد.

شعبانی با بیان اینکه حضور هنرمندان در نمایشگاه‌ها باعث ارتقاء شناخت و اعتبار آثارشان می‌شود؛ ادامه داد: این فرصت، ضمن ارتباط مستقیم با مخاطب و تبادل ایده‌ها هنرمندان با یکدیگر، رشد هنری و فرهنگی جامعه را تقویت می‌کند.