به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، ندا پاک‌دامن، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان، در حاشیه این جشنواره با اشاره به اهمیت موضوعات مطرح شده، گفت: این جشنواره با هدف توجه به ضرورت جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج، فرزندآوری و همچنین پرداختن به چالش‌ها و تهدیدات سالخوردگی جمعیت کشور برگزار شده است.

وی اضافه کرد: این جشنواره در سه حوزه اصلی هنر‌های تصویری، هنر‌های تجسمی و آفرینش‌های ادبی برپا شده است و فرصتی برای نمایش استعداد‌ها و تبادل نظر در خصوص مسائل حیاتی حوزه جمعیت فراهم می‌آورد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم گفت: پیری جمعیت یک چالش بزرگ است و آنچه که برای ما مهم است این ابر چالش بزرگ را درک و علل بروز آن را شناسایی کنیم.

فاطمه محمد بیگی افزود: بسیج و سپاه فعالیت‌های ارزشمندی را در راستای جوانی جمعیت انجام داده بودند و امروز نیز ما با استفاده از همین ظرفیت قطعاً میتوانیم به موفقیت دست یابیم.