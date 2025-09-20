برگزاری جشنواره نسل امید در قزوین
جشنواره نسل امید با هدف پرداختن به مسائل کلیدی جمعیتی کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، ندا پاکدامن، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان، در حاشیه این جشنواره با اشاره به اهمیت موضوعات مطرح شده، گفت: این جشنواره با هدف توجه به ضرورت جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج، فرزندآوری و همچنین پرداختن به چالشها و تهدیدات سالخوردگی جمعیت کشور برگزار شده است.
وی اضافه کرد: این جشنواره در سه حوزه اصلی هنرهای تصویری، هنرهای تجسمی و آفرینشهای ادبی برپا شده است و فرصتی برای نمایش استعدادها و تبادل نظر در خصوص مسائل حیاتی حوزه جمعیت فراهم میآورد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم گفت: پیری جمعیت یک چالش بزرگ است و آنچه که برای ما مهم است این ابر چالش بزرگ را درک و علل بروز آن را شناسایی کنیم.
فاطمه محمد بیگی افزود: بسیج و سپاه فعالیتهای ارزشمندی را در راستای جوانی جمعیت انجام داده بودند و امروز نیز ما با استفاده از همین ظرفیت قطعاً میتوانیم به موفقیت دست یابیم.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اقدامات و تلاشهای زیادی از سوی دشمنان نظام برای ضربه زدن به فعالیتهای مسئولین در بحث جوانی جمعیت صورت گرفته است.
محمد بیگی با اشاره به اهمیت موضوع جوانی جمعیت گفت: باید با استفاده از تمام ظرفیتها اهمیت چالش پیری جمعیت را برای تمام اقشار جامعه بیان کنیم.
وی پیرامون آمار جوانان در سن ازدواج گفت: ما در حال حاضر ۱۴ میلیون جوان در سن ازدواج داریم که باید برای این قشر فکری بکنیم.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود: هر ارگانی که مکان عمومی دارد، از جمله سالنهای شهرداری، باید این فضاها را به صورت رایگان و آسان برای مراسم ازدواج جوانان ارائه دهد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار هم تاکید کرد: آموزش مقوله مهمی در بحث رشد جمعیت است و باید خانواده ها را نسبت به این موضوع آگاه کنیم.
احمدپور ارائه بسته های تشویقی را از دیگر اقدامات سازنده مسئولین در بحث جوانی جمعیت عنوان کرد.