تیم پهلوانی و زورخانهای باشگاه کارگران استان اصفهان با بازوبند پهلوانی خود در مسابقات کشوری بر سکوی قهرمانی ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات ورزشهای زورخانهای قهرمانی کارگران کشور با حضور ۹ تیم از سراسر کشور در زورخانه بینالمللی شهید لنگریزاده کرمان برگزارشد که در این دوره از رقابتها، تیم استان اصفهان توانست با درخشش ورزشکاران خود عناوین ارزشمندی را کسب کند:
مقام اول: بهداد بصیری در رشته کباده
مقام دوم: امیرحسین عامری در رشتههای چرخ تیز و چرخ چمنی
مقام سوم: محمد رستمی در رشته میلبازی
مقام سوم: رسول محسنی در رشته سنگ
مقام سوم: نبیالله عابدینی در رشته میل سنگین
این مسابقات در رشتههای سنگ، کباده، میلگیری، چرخ تیز، چرخ چمنی و میلبازی برگزار و نمایندگان باشگاه کارگران اصفهان به سرپرستی و مربیگری پهلوان مرتضی هاشمی، قهرمانی این رقابتها را کسب کردند، استانهای فارس و کرمان به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.