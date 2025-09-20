به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای قهرمانی کارگران کشور با حضور ۹ تیم از سراسر کشور در زورخانه بین‌المللی شهید لنگری‌زاده کرمان برگزارشد که در این دوره از رقابت‌ها، تیم استان اصفهان توانست با درخشش ورزشکاران خود عناوین ارزشمندی را کسب کند:

مقام اول: بهداد بصیری در رشته کباده

مقام دوم: امیرحسین عامری در رشته‌های چرخ تیز و چرخ چمنی

مقام سوم: محمد رستمی در رشته میلبازی

مقام سوم: رسول محسنی در رشته سنگ

مقام سوم: نبی‌الله عابدینی در رشته میل سنگین

این مسابقات در رشته‌های سنگ، کباده، میل‌گیری، چرخ تیز، چرخ چمنی و میل‌بازی برگزار و نمایندگان باشگاه کارگران اصفهان به سرپرستی و مربیگری پهلوان مرتضی هاشمی، قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کردند، استان‌های فارس و کرمان به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.