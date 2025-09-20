پخش زنده
امروز: -
برای اولین بار در جشنواره ملی موسیقی جوان نشان برتر جشنواره به برترین استعداد جوان موسیقی ایران اهدا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، حمیدرضا اردلان دبیر این دوره از جشنواره ضمن اعلام خبر طراحی نشان برتر جشنواره موسیقی جوان گفت: جشنواره ملی موسیقی جوان مجموعهای از جوایز را به برندگان این آزمون اهدا میکند که تاکنون مهمترین جایزه آن اهدا تندیس جشنواره و جایزه نقدی به نفر اول و اهدا دیپلم و جایزه نقدی به نفرات دوم و سوم بوده است. اما در این دوره از جشنواره ما نشان برتر جشنواره را نیز طراحی کردهایم که به برترین استعداد جشنواره تعلق میگیرد.
وی در ادامه افزود: ما امسال علاوه بر تندیس و جایزه نقدی، یک نشان طراحی کردهایم که به یک تا سه نفر در هر دوره اهدا میشود. کسانی میتوانند این نشان را که بالاترین سطح جایزه جشنواره ملی موسیقی جوان است دریافت کنند که دارای نبوغ، ویرتوزیته، و استعدادی مثال زدنی باشند.
اردلان همچنین عنوان کرد: دریافت کننده نشان برتر، نمادی از تواناییهایی بیکران موسیقیدانان جوان ایرانی محسوب میشود که در صورت توجه و باز کردن عرصههای نمایش برایش میتواند خودش را نشان بدهد و نشانهگزاری شود.
دبیر هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان گفت: امسال به احتمال قوی ما به یک یا دو نفر این نشان را به اتفاق آراء داوران اهدا خواهیم کرد. این نشان درون یک جعبه نفیس قرار میگیرد و مشخصات جشنواره بر روی آن حک شده است. این نشان با مدالهای مرسوم تفاوتهایی دارد و به گردن آویزان نمیشود و برنده آن را به عنوان افتخار دوران جوانی خودش دریافت خواهد کرد.
وی درباره اهمیت این نشان افزود: در جشنواره حدود دو هزار نفر شرکت کردهاند، نزدیک به چهارصد نفر از آنها به مرحله نهایی رسیدهاند و از میان آنها نیز حدود دویست نفر جایزه خواهند گرفت كه به حدود هفتاد تا هشتاد نفر جایزه اول اعطا میگردد، در نهایت تنها یک تا سه نفر مفتخر به دریافت نشان برتر میشوند. پس این نشان پديده هاى جشنواره را معرفى مى كند، پديده ها، برآیند استعداد حدود دو هزار نفر شركت كننده گان كل جشنواره ملى موسيقى جوان خواهد بود. از این جهت کسی که این نشان را دریافت میکند میتواند نماد معرفت شنیداری گوش جوانان ایران باشد.