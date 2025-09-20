پخش زنده
مرکز بازسازی ذخایر آبزیان شهرستان قشم در زمینی به مساحت حدود ۸ هکتار در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: این مرکز ظرفیت تولید و رهاسازی سالانه پنج میلیون قطعه بچه ماهی بومی دارد.
مسعود بارانی افزود: هزینه اجرای این طرح بیش از صد میلیارد تومان است.
وی هدف از اجرای این طرح را ترمیم و احیای ذخیرهگاهها، ایجاد توازن در اکوسیستمهای دریایی و تثبیت اشتغال ساحلنشینان عنوان کرد.
هرمزگان سالانه با تولید بیش از ۴۰۲ هزار تن آبزیان، رتبه نخست را در کشور دارد.