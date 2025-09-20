مرکز بازسازی ذخایر آبزیان شهرستان قشم در زمینی به مساحت حدود ۸ هکتار در حال ساخت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: این مرکز ظرفیت تولید و رهاسازی سالانه پنج میلیون قطعه بچه ماهی بومی دارد.

مسعود بارانی افزود: هزینه اجرای این طرح بیش از صد میلیارد تومان است.

وی هدف از اجرای این طرح را ترمیم و احیای ذخیره‌گاه‌ها، ایجاد توازن در اکوسیستم‌های دریایی و تثبیت اشتغال ساحل‌نشینان عنوان کرد.

هرمزگان سالانه با تولید بیش از ۴۰۲ هزار تن آبزیان، رتبه نخست را در کشور دارد.