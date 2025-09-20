پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از ورود مجدد هواپیمای آبپاش به استان خبر داد تا به همراه تیم پروازی خود، حریق بخش عراقی تالاب هورالعظیم را مهار کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمدجواد اشرفی،افزود :این هواپیما طی روزهای آینده مأموریت اطفای حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم را بر عهده خواهد داشت.
وی با اشاره به تداوم آتشسوزیها و انتشار دود در تالاب گفت :پیگیریهای مستمر مقامات ارشد استان، بهویژه استاندار خوزستان، زمینه ورود این هواپیما را فراهم کرد. با توجه به بازگشایی مدارس و اهمیت کنترل آلودگی هوا، مهار حریق برای ما بسیار حیاتی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین خاطرنشان کرد که کاهش بارشها و خشکسالی، مانع رهاسازی آب از سوی عراق در تالاب شده و استفاده از هواپیمای آبپاش بهعنوان راهکار اضطراری برای دومین بار در تابستان جاری اجرا میشود.
اشرفی در پایان از صبوری مردم خوزستان قدردانی کرد و تأکید نمود: با وجود محدودیتها، هیچ تلاشی برای کاهش آلودگیها متوقف نشده و امیدواریم با همکاری همگانی، این مشکلات کاهش یابد.