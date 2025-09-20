مرد میدان روایت دانش آموزی است که در عین تحصیل با حضور در جبهه‌های دفاع از سرزمین اسلامی مان، به نسل‌های آینده، درس معرفت آموخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ شهید محمدتقی امانی متولد فروردین ماه سال ۱۳۵۰ در شهر درق از توابع شهرســتان گرمه چشم به جهان گشــود. پدرش حســینعلی و مادرش فاطمه نام داشت. دانشآموز ســوم متوسطه بود.

سال ۱۳۶۶ ازدواج کرد و به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیســت و پنجــم دی،۱۳۶۶ در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به شــهادت رســید. پیکــر وی را پس از شش سال مفقود الاثر بودن در زادگاهش به خاک سپردند.