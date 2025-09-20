پخش زنده
مرد میدان روایت دانش آموزی است که در عین تحصیل با حضور در جبهههای دفاع از سرزمین اسلامی مان، به نسلهای آینده، درس معرفت آموخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ شهید محمدتقی امانی متولد فروردین ماه سال ۱۳۵۰ در شهر درق از توابع شهرســتان گرمه چشم به جهان گشــود. پدرش حســینعلی و مادرش فاطمه نام داشت. دانشآموز ســوم متوسطه بود.
سال ۱۳۶۶ ازدواج کرد و به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیســت و پنجــم دی،۱۳۶۶ در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به شــهادت رســید. پیکــر وی را پس از شش سال مفقود الاثر بودن در زادگاهش به خاک سپردند.