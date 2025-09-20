به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین کبیریان، مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران از برگزاری مراسم آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه خواهران با حضور حجت الاسلام و المسلمین فاضل، در روز ۳۱ شهریور، خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین کبیریان، افزود: این مراسم با حضور جمعی از مدیران، استادان، طلاب نخبه، پژوهشگران و مبلغات نمونه، رؤسای هیأت امنا، ائمه جمعه و مسئولان کشوری در مصلی بزرگ امام علی علیه السلام شهرری واقع در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، برگزار می‌شود.

گفتنی است این مراسم روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۳۰ شروع می‌شود.