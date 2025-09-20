به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد گفت: این حادثه ساعت ۰۰:۳۲ جمعه آغاز شد و عملیات اطفای حریق تا ساعت ۴ صبح به کنترل کامل درآمد و لکه‌گیری نیز تا ساعت ۶ صبح امروز شنبه ۲۹ شهریورماه، ادامه داشت.

بالاکتفی با اشاره به اینکه علت حادثه آتش سوزی، نقص فنی در لیفتراک انبار بوده افزود:در این آتش‌سوزی، سه هزار و ۵۰۰ مترمربع از انبار محصولات واحد تولیدی طعمه حریق شد.

وی خاطر نشان کرد: برای مهار آتش، ۱۲ ایستگاه آتش‌نشانی از یزد، اشکذر، منطقه ویژه اقتصادی، یزد تایر و تانکر‌های آبرسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد با ۲۱ دستگاه خودرو در عملیات حضور داشتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد گفت: کارشناسان در حال بررسی و برآورد میزان خسارت واردشده هستند.