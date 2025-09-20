پخش زنده
یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی یزد دیشب دچار آتشسوزی شد که با تلاش نیروهای آتش نشانی، این حادثه بدون تلفات جانی مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد گفت: این حادثه ساعت ۰۰:۳۲ جمعه آغاز شد و عملیات اطفای حریق تا ساعت ۴ صبح به کنترل کامل درآمد و لکهگیری نیز تا ساعت ۶ صبح امروز شنبه ۲۹ شهریورماه، ادامه داشت.
بالاکتفی با اشاره به اینکه علت حادثه آتش سوزی، نقص فنی در لیفتراک انبار بوده افزود:در این آتشسوزی، سه هزار و ۵۰۰ مترمربع از انبار محصولات واحد تولیدی طعمه حریق شد.
وی خاطر نشان کرد: برای مهار آتش، ۱۲ ایستگاه آتشنشانی از یزد، اشکذر، منطقه ویژه اقتصادی، یزد تایر و تانکرهای آبرسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد با ۲۱ دستگاه خودرو در عملیات حضور داشتند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد گفت: کارشناسان در حال بررسی و برآورد میزان خسارت واردشده هستند.