واریز اعتبار کالابرگ برای دهکهای چهار تا هفتم درآمدی خراسان جنوبی از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرامور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد: گام دوم از مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیکی با اختصاص اعتبار به کدملی سرپرستان خانوار دهکهای چهارم تا هفتم درآمدی از امروز شنبه ۲۹ شهریور آغاز شد.
شکوهیان افزود: چهارمین مرحله از این طرح ملی با هدف حمایت از معیشت خانوارهای مشمول و تقویت سبد غذایی برای دهکهای چهارم تا هفتم اجرایی شد.
به گفته وی بر این اساس، دهکهای اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اعتبار دریافت کردند و به دهکهای چهارم تا هفتم درآمدی به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار اختصاص مییابد.
مدیراجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته است.
وی مجموع خانوارهای مشمول طرح کالا برگ الکترونیک در خراسان جنوبی در دهکهای یک تا هفتم را ۲۱۹ هزار و ۷۳۸ خانوار با جمعیت ۶۷۸ هزار و ۷۹۴ نفر اعلام کرد و گفت: خانوارهای مشمول دهک چهارم در استان ۲۸ هزار و ۸۸۶ خانوار، دهک پنجم ۲۵ هزار و ۵۰۱ خانوار، دهک ششم ۲۳ هزار و ۲۴۵ خانوار و دهک هفتم را ۲۱ هزار و ۶۳۲ خانوار است.
شکوهیان تعداد خانوارهای غیرمشمول این طرح در استان را ۴۲ هزار و ۳۱۲ خانوار برشمرد.