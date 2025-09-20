پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتسال دختران نوجوان ایران گفت: چهارمین اردوی آمادهسازی با کیفیت مطلوب در حال برگزاری بوده و هدف ما درخشش در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان درباره برگزاری اردوی آمادهسازی و شرایط تیم گفت: بازیکنان در شرایط فنی و روحی خوبی قرار دارند و با هدف نمایش شایسته توانمندیهای فوتسال بانوان ایران در بازیهای آسیایی بحرین حاضر خواهند شد. چهارمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان ایران از روز ۲۵ شهریورماه در مرکز ملی فوتبال آغاز شده و تا ۳۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت. این اردو با حضور بازیکنان منتخب و تحت هدایت کادر فنی در حال برگزاری است.
سرمربی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان در ادامه افزود: خوشبختانه با تلاش کادر فنی و پزشکی، بازیکنان از نظر جسمانی و فنی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. تمرینات با نظم و کیفیت بالا پیگیری میشود و ملیپوشان نوجوان با انگیزه و همدلی مثالزدنی در اردو حاضر هستند. علاوه بر مباحث فنی و تاکتیکی، روی مسائل روانی و تیمی نیز تمرکز ویژهای داریم.
شریف درباره برنامه آمادهسازی تیم تا اعزام به بحرین گفت: پس از پایان اردوی فعلی، دو مرحله اردوی دیگر در مهرماه برگزار خواهد شد تا بازیکنان با هماهنگی کامل راهی بحرین شوند. کاروان تیم ملی فوتسال دختران نوجوان روز ۲۸ مهرماه عازم منامه خواهد شد تا در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان که از ۲۷ مهر تا ۹ آبان در بحرین برگزار میشود، حضور پیدا کند.
سرمربی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان اضافه کرد: در جریان این اردو، ملیپوشان نوجوان یک دیدار دوستانه مقابل تیم صالحین تهران برگزار کردند که با پیروزی ۲ بر صفر ایران به پایان رسید. همچنین روز دوشنبه یک مسابقه تدارکاتی دیگر برابر تیم ستارگان آکادمی تهران برگزار خواهد شد تا بازیکنان تجربه بیشتری از شرایط مسابقه به دست آورند.
وی درباره اهداف تیم در بحرین تصریح کرد: حضور در بازیهای آسیایی جوانان یک تجربه مهم و ارزشمند برای بازیکنان ما خواهد بود. تیمهای قدرتمندی در این رویداد شرکت میکنند، اما ما با انگیزه بالا و برنامهریزی دقیق به دنبال بهترین نتیجه هستیم. هدف اصلی ما نمایش توانمندیهای فوتسال بانوان ایران و تثبیت جایگاه کشورمان در سطح قاره است.
شریف در پایان خاطر نشان کرد: این تیم پشتوانهای برای فوتسال بانوان ایران در سالهای آینده خواهد بود. ما علاوه بر موفقیت در بازیهای آسیایی، به دنبال پرورش بازیکنانی هستیم که بتوانند در ردههای جوانان و بزرگسالان نیز بدرخشند. خوشبختانه شرایط تیم نویدبخش آیندهای روشن برای فوتسال بانوان ایران است.