مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان اعلام کرد: این استان به واسطه ظرفیتهای منحصربهفرد خود، در اجرای طرح ملی «کاشت یک میلیارد درخت» پیشگام بوده و با همراهی مردم، گامهای مؤثری در افزایش سرانه فضای سبز برداشته است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ حسینی افزود: استان زنجان، یکی از مؤثرترین راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی و حفاظت از لایه اوزن یعنی گسترش پوشش گیاهی و کاشت درختان را در اولویت و مورد توجه جدی قرار داده است.
وی ادامه داد:درختان با جذب دیاکسید کربن، تولید اکسیژن و تعدیل دمای محیط، نقش کلیدی در حفظ تعادل جو زمین دارند، آنها نهتنها زیبایی و آرامش را به محیط زندگی میبخشند، بلکه بهعنوان فیلترهای طبیعی، از آلودگی هوا و تخریب لایه اوزن جلوگیری میکنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: در همین راستا، طرح ملی «کاشت یک میلیارد درخت» بهعنوان یکی از بزرگترین حرکتهای مردمی در حوزه محیط زیست، بستری فراهم کرده است تا هر ایرانی، فارغ از سن و تخصص، بتواند در مسیر احیای طبیعت و حفاظت از جو زمین نقشآفرینی کند.
وی ادامه داد: درختکاری، اقدامی نمادین نیست، بلکه پاسخی عملی به بحرانهای زیستمحیطی محسوب میشود.
وی اضافه کرد: هر نهالی که امروز در خاک ریشه میدواند، فردا سایهای برای کشیدن نفس در هوای پاک خواهد بود و هر برگ سبز، نشانهای از امید، بازگشت به تعادل و احترام به زمین است.