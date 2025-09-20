پخش زنده
تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال ایران نایب قهرمان مسابقات کاپ دیویژن B آسیا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال کشورمان که «سروه ضرغامیان» مربی توانمند کردستانی هدایت آن را برعهده داشت توانست عنوان نایب قهرمانی مسابقات کاپ دیویژن B آسیا را که به میزبانی مالزی برگزار شد، کسب کند.
ملی پوشان تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال ایران در مرحله فینال رقابتهای کاپ آسیا ۲۰۲۵ دیویژن B مالزی به مصاف تیم ملی هند رفتند و با نتیجه نزدیک ۶۷ - ۶۶ این دیدار را واگذار کردند و حضور در دیویژن A را از دست دادند.
دختران بلندقامت ایرانی در مرحله گروهی این رقابتها مقابل هند نتیجه را واگذار کردند و مقابل ساموا و ازبکستان به پیروزی رسیدند و به عنوان تیم دوم گروه A در مرحله پلی آف صعود به دور نیمه نهایی مقابل مالزی به رقابت پرداختند.
دختران ایران با کسب پیروزی مقابل مالزی به مرحله نیمهنهایی راه پیدا کردند و در این مرحله با کسب پیروزی مقابل هنگکنگ راهی فینال شدند و در دیدار نهایی نتیجه را به تیم هند باختند