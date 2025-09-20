به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال کشورمان که «سروه ضرغامیان» مربی توانمند کردستانی هدایت آن را برعهده داشت توانست عنوان نایب قهرمانی مسابقات کاپ دیویژن B آسیا را که به میزبانی مالزی برگزار شد، کسب کند.

ملی پوشان تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال ایران در مرحله فینال رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۵ دیویژن B مالزی به مصاف تیم ملی هند رفتند و با نتیجه نزدیک ۶۷ - ۶۶ این دیدار را واگذار کردند و حضور در دیویژن A را از دست دادند.

دختران بلندقامت ایرانی در مرحله گروهی این رقابت‌ها مقابل هند نتیجه را واگذار کردند و مقابل ساموا و ازبکستان به پیروزی رسیدند و به عنوان تیم دوم گروه A در مرحله پلی آف صعود به دور نیمه نهایی مقابل مالزی به رقابت پرداختند.

دختران ایران با کسب پیروزی مقابل مالزی به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کردند و در این مرحله با کسب پیروزی مقابل هنگ‌کنگ راهی فینال شدند و در دیدار نهایی نتیجه را به تیم هند باختند