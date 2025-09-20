رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: بر اثر تصادف زنجیره‌ای میان چند دستگاه خودروی سواری در محور آبادان – اهواز، ۲ نفر جان باختند و ۹ نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یاسین افرا بیان کرد: این حادثه شامگاه جمعه رخ داد و در آن پنج دستگاه خودروی سواری شامل سه پراید، یک سورن و یک پژو ۴۰۵ با یکدیگر برخورد کردند.

وی اظهار داشت: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع سانحه، ۶ دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی آبادان به محل اعزام شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: در این حادثه متاسفانه یک نوجوان ۱۴ ساله و یک زن ۲۷ ساله جان خود را از دست دادند.

به گفته وی، ۹ نفر دیگر از سرنشینان خودرو‌ها مصدوم شدند که از این تعداد، هفت نفر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط تکنسین‌های اورژانس به بیمارستان سینا اهواز منتقل شدند.

افرا افزود: مصدومان منتقل‌شده شامل ۲ مرد ۳۶ و ۳۱ ساله و پنج زن ۳۷، ۱۷، ۱۶، ۶ و پنج ساله بودند. همچنین ۲ نفر دیگر از مصدومان با سطح آسیب‌دیدگی خفیف، توسط خودرو‌های شخصی به مراکز درمانی مراجعه کردند.

وی با ابراز همدردی با خانواده جان‌باختگان، بر رعایت سرعت مطمئنه، توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از بی‌احتیاطی در جاده‌ها تاکید کرد.