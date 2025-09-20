کمیسیون پزشکی قانونی، فوت دو کودک تهرانی که در سال گذشته عنوان شده بود با مصرف ماکارانی فاسد به وقوع پیوسته است را رد کرد و اعلام کرده که فوت این کودکان در اثر مسمومیت با قرص برنج بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سال گذشته مطرح شد که یک خانواده تهرانی در اثر مصرف ماکارانی مسموم شدند و در اثر این مسمومیت دو کودک یکساله و هفت ساله این خانواده فوت کردند.

در ابتدا گفته شد که ماکارانی فاسد باعث مرگ این دو کودک شده و پس از ورود به پرونده، موضوع به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع شد.

بعد از گذشت یکسال کمیسیون پزشکی قانونی اعلام کرده که علایم مسمومیت این دوکودک شبیه مسمومیت با قرص برنج بوده است و احتمال اینکه در اثر مصرف ماکارانی فاسد و کهنه باشد دور از ذهن است و ارتباطی با کهنگی و فاسد بودن مواد غذایی ندارد.

گفته می‌شود این دو کودک، پرستار داشته‌اند و احتمال اینکه شخص ثالثی در مرگ آنها دخیل باشد، وجود دارد؛ لذا احتمال ارتکاب جنایت (قتل) و بررسی بیشتر ابعاد پرونده در شعبه اول دادسرای جنایی تهران به ریاست قاضی اختیاری در حال انجام است.