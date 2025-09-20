پخش زنده
حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه تلویزیونی منظر روند توسعه و عمران منطقه را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجتالاسلام محمد میرزایی، نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، عضو کمسیون فرهنگی مجلس و دبیر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، رئیس کمیته میراث فرهنگی در مجلس، با حضور در برنامه منظر سیمای مرکز آذربایجان غربی، به ظرفیتهای بالقوه شهرستانهای شاهین دژ و تکاب پرداخت و از اجرای طرحهای توسعه و عمران راههای مواصلاتی این دو شهرستان خبر داد.
وی در ادامه گفت: اجرای طرح هادی در روستاها، توسعه فاضلاب شهری، مقابله با تنش آبی در روستاها، گسترش حوزه ارتباطات روستایی، اجرای فیبر نوری، توسعه فضاهای ورزشی و همچنین مراکز جامع سلامت از دیگر اقدامات مهم و اجرایی در شهرستانهای شاهین و تکاب به شمار میرود.
رئیس کمیته میراث فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه به ظرفیتهای مهم گردشگری و بوم گردی اشاره کرد و از جذب سرمایه گذاران حوزه گردشگری در شهرستانهای شاهین دژ و تکاب خبر داد.
حجت الاسلام میرزایی به طرح توسعه معدن طلای زرشوران تکاب هم اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح توسعه این مجموعه شاهد افزایش اشتغالزایی برای جوانان جویای کار و توسعه منطقه خواهیم بود.