دبیر ستاد انتخابات لرستان از آغاز فرایند انتخابات هفتمین دوره ی شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان خبر داد.

آغاز فرایند انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در لرستان

آغاز فرایند انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در لرستان



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ رضا آرایی با اشاره به آغاز فرایند برگزاری انتخابات هفتمین دوره ی شورا‌های اسلامی شهر و روستا از سوی وزارت کشور گفت:بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، انتخابات شورا‌های اسلامی در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور، در ۱۲ شهرستان، ۳۳ شهر و ۳۶ بخش استان لرستان برگزار می‌شود.

دبیر ستاد انتخابات استان لرستان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشارکت حداکثری مردم افزود: همچنین استاندار لرستان احکام کمیته‌های تخصصی ستاد در استان را صادر کرده است.

آریایی تأکید کرد: همه ی اعضای ستاد و کمیته‌های اجرایی موظف‌ هستند با دقت و مسئولیت‌پذیری، شرایط لازم را برای حضور پرشور مردم استان در این انتخابات سرنوشت‌ساز فراهم کنند.