شرکت توانیر اعلام کرد ۱۲۴ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز با تلاشهای مشترک شرکتهای توزیع برق تهران بزرگ و استان تهران، نهادهای امنیتی و انتظامی و همچنین همکاری موثر مردم، در نقاط مختلف استان تهران شناسایی و جمعآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت توانیر اعلام کرده این تجهیزات که عمدتاً در واحدهای مسکونی، پاساژها و مراکز خرید، کارگاهها و مغازههای متروکه و حتی مراکز کشاورزی بهطور پنهانی نصب شده بودند، در مجموع ۳۰۷ کیلووات بار غیرمجاز به شبکه تحمیل میکردند؛ رقمی معادل مصرف همزمان بیش از ۱۰۰ خانوار.
اقدامات صورتگرفته شامل جمعآوری کابلهای غیرمجاز، تنظیم صورتجلسه انتظامی، تحویل دستگاهها به پلیس امنیت اقتصادی و مراجع قضایی و در برخی موارد بازداشت متخلفان بوده است.
این عملیاتها نشان میدهد که پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز در پوشش فعالیتهای مختلف و در مکانهای متنوع انجام میشود و مقابله با آن نیازمند پایش مستمر، هماهنگی بیندستگاهی و همکاری مردمی است.
شهروندان میتوانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند و به ازای هر دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز کشف شده، یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.