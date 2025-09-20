با اقدام به موقع تیم پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان جوان ۱۹ ساله‌ای بدون هیچ‌گونه علائم حیاتی و گردن بریده شده از مرگ نجات پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان گفت: با اقدامات سریع احیا و مایع‌درمانی، علائم حیاتی بازگشت و عمل جراحی توسط جراحان خبره بیمارستان آغاز شد.

امیر گرگیچ افزود: به همت تیم جراحی، عمل‌های ترمیمی پیچیده بر روی آسیب‌های حیاتی شامل تیروئید، نای، رگ‌های ۲ طرفه مسئول خونرسانی به مغز، سیاهرگ‌های مهم ۲ طرفه گردن، با موفقیت انجام شد.

وی ادامه داد: پس از چند ساعت تلاش، خونریزی کنترل و رگ‌ها و بافت‌های آسیب‌دیده ترمیم گردید.

حال عمومی بیمار در حال حاضر پایدار و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد.