پخش زنده
امروز: -
با اقدام به موقع تیم پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان جوان ۱۹ سالهای بدون هیچگونه علائم حیاتی و گردن بریده شده از مرگ نجات پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان گفت: با اقدامات سریع احیا و مایعدرمانی، علائم حیاتی بازگشت و عمل جراحی توسط جراحان خبره بیمارستان آغاز شد.
امیر گرگیچ افزود: به همت تیم جراحی، عملهای ترمیمی پیچیده بر روی آسیبهای حیاتی شامل تیروئید، نای، رگهای ۲ طرفه مسئول خونرسانی به مغز، سیاهرگهای مهم ۲ طرفه گردن، با موفقیت انجام شد.
وی ادامه داد: پس از چند ساعت تلاش، خونریزی کنترل و رگها و بافتهای آسیبدیده ترمیم گردید.
حال عمومی بیمار در حال حاضر پایدار و تحت مراقبتهای ویژه قرار دارد.