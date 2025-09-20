پخش زنده
امروز: -
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، گزارش عملکرد سامانه پیشینه پژوهش در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) کار ثبت، سازماندهی، و اشاعه اطلاعات علم و فناوری کشور را بر دوش دارد و از دهها سال پیش، مرکز دریافت نسخهای از پایاننامهها و رسالهها و پیشنهادهها و اطلاعرسانی آنها به جامعه علمی کشور بوده است. ایرانداک با پشتوانه روزافزونِ بیش از یک میلیون پایاننامه و رساله و ۵۱۱ هزار پیشنهاده، سامانه پیشینه پژوهش را در نشانی PISHINEH.IRANDOC.AC.IR برای خدمت به نظام علمی کشور راهاندازی کرده است.
این سامانه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران کمک میکند تا از پیشینه کار خود در پایاننامهها و رسالهها و پیشنهادهها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در نشانی GANJ.IRANDOC.AC.IR آگاهی یابند و از کار دوباره پرهیز کنند و با منابع کنونی درباره پژوهش خود نیز آشنا شوند.
از دیگر کارکردهای این سامانه، پیشگیری از بدرفتاری علمی در نخستین گام یک پژوهش، با آگاهسازی استادان و نهادهای تصمیمگیر در دانشگاهها و پژوهشگاهها از کارهای همانند است. برای کاربست این سامانه، کاربران میتوانند پس از نامنویسی، وارد سامانه شوند و درخواست خود را وارد کنند. نتیجه بررسی کارشناسان آموزشدیده ایرانداک در کوتاهترین زمان برای کاربر و نیز همه کسانی که کاربر بخواهد، فرستاده میشود.
این گزارش، عملکرد سامانه پیشینه پژوهش را با نگاهی به مقطع تحصیلی، گروه آموزشی، و وابستگی سازمانی کاربران و عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نشان میدهد.
ایرانداک در بازه زمانی یاد شده، روی هم به ۹۷.۶۱۹ درخواست پیشینه پژوهش از کاربران ۸۳۸ مؤسسه و در هر روز کاری به ۸۷۱ درخواست (میانگین) پاسخ داده است.