به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس پارک علم و فناوری کردستان گفت: سال گذشته واحد‌های فناور در استان کردستان ۷۷۷ میلیارد تومان فروش داشته‌اند.

محمدی گفت: ۲۷ شرکت فناور در استان در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان فعالیت دارند.

وی عمده محصولات صادرات محور را در حوزه نرم افزار‌های مالی، حسابداری و انیمیشن دانست.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان با اشاره به ایجاد اشتغال برای هزار و ۶۰۰ نفر افزود: ۲۱۷ واحد فناور در استان فعالیت دارند.

محمدی به چالش‌های پیش روی تجارت و صادرات اشاره کرد و گفت: اقلیم کردستان عراق عمده مقصد محصولات دانش بنیان در استان هستند.

وی تقویت زیر ساخت‌ها و توسعه فضا‌های نوآوری، جذب منابع سرمایه گذاری، متنوع سازی منابع درآمدی پارک و تلاش برای پایدارسازی، ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری در استان و تقویت سرمایه انسانی در حوزه کارآفرینی از جمله برنامه‌های پارک علم و فناوری استان دانست.