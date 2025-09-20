پخش زنده
امروز: -
واحدهای فناور کردستان یک و دو دهم میلیون دلار صادرات محصول داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس پارک علم و فناوری کردستان گفت: سال گذشته واحدهای فناور در استان کردستان ۷۷۷ میلیارد تومان فروش داشتهاند.
محمدی گفت: ۲۷ شرکت فناور در استان در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان فعالیت دارند.
وی عمده محصولات صادرات محور را در حوزه نرم افزارهای مالی، حسابداری و انیمیشن دانست.
رئیس پارک علم و فناوری کردستان با اشاره به ایجاد اشتغال برای هزار و ۶۰۰ نفر افزود: ۲۱۷ واحد فناور در استان فعالیت دارند.
محمدی به چالشهای پیش روی تجارت و صادرات اشاره کرد و گفت: اقلیم کردستان عراق عمده مقصد محصولات دانش بنیان در استان هستند.
وی تقویت زیر ساختها و توسعه فضاهای نوآوری، جذب منابع سرمایه گذاری، متنوع سازی منابع درآمدی پارک و تلاش برای پایدارسازی، ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری در استان و تقویت سرمایه انسانی در حوزه کارآفرینی از جمله برنامههای پارک علم و فناوری استان دانست.