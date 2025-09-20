پخش زنده
امروز: -
گفتوگوهای تخصصی، میراث فرهنگی و تاریخ آموزش در «سرزمین من» و روایت آب، آموزش و تاریخ اجتماعی ایران در «کتابفرهنگ» از رادیو فرهنگ شنیدنی می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجله رادیویی «سرزمین من» از گروه تاریخ و اندیشه، شنبه ۲۹ شهریورماه ساعت ۱۳ تا ۱۴، با بخشهای متنوع و نگاه تحلیلی-مستند از رادیو فرهنگ پخش میشود.
در بخش «یادها و یادگارها» محمدرضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، به مرور مهمترین رویدادهای تاریخی ۲۹ شهریور میپردازد.
«آن سوی تاریخ» با حضور محمد ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی، به بررسی تازهترین تحولات منطقه اختصاص دارد.
در ادامه، دکتر احمد ابوحمزه پژوهشگر تاریخ و نویسنده، از سیر پیدایش مدارس از دوران باستان سخن میگوید.
بخش میراث فرهنگی با فرزان احمدنژاد کارشناس گردشگری و میراث فرهنگی، به معرفی قلعه حاج وکیل و عمارت کلاه فرنگی اختصاص دارد.
در پایان، حسینی، کارشناس موزه، شنوندگان را با ویژگیها و آثار موزه باستانشناسی و مردمشناسی اراک آشنا میکند.
«سرزمین من» با نویسندگی، سردبیری و تهیهکنندگی محمدرضا حاجحیدری، از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش میشود.
برنامه «کتابفرهنگ»
مجله رادیویی «کتابفرهنگ»، شنبه ۲۹ شهریورماه در «شنبههای تاریخی» رادیو فرهنگ، راهکارهای اعاده حقابه قنوات در گستره تاریخی ری و شیوههای مدیریت سنتی منابع آب ایران را بررسی میکند.
در بخش معرفی کتاب، قسمت دومی است که اثر «روشهای تأمین و مدیریت منابع آب در فلات مرکزی ایران» نوشتهی دکتر سمیرا چزغه و استاد عبدالحسین هاشمی ـ از متخصصان برجسته تاریخ قنات و آب ـ معرفی و تحلیل میشود.
کارشناس برنامه دکتر احمد ابوحمزه نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه، ضمن واکاوی محتوای کتاب، ابعاد تاریخی موضوع را بررسی میکند.
همچنین برای دومین هفته کارشناسان حضوری دکتر سمیرا چزغه و استاد عبدالحسین هاشمی هستند که یافتهها و تجارب خود را در زمینه مدیریت منابع آب بیان خواهند کرد.
همچنین بخشهای ویژه از جمله پیشخوان کتاب با معرفی تازههای نشر و اخبار کتاب، «گچ و تختهسیاه» به روایت دکتر قاسمی پویا، گزارشی درباره «قناتهای ایران» در گفتاری از حمیرا فراتی درباره دسترسی به آب در ایران قدیم و بخش طنز باذهمبن عنوان گزارش از حمید پارسا پخش میشود.
در این برنامه که از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش میشود نگین خواجه نصیر گوینده برنامه با دکتر احمد ابوحمزه عضو هیئت علمی دانشگاه درباره تاریخ اجتماعی ایران گفتوگو میکند.
برنامه «کتاب فرهنگ» را ساعت ۲۰ تا ۲۱ به تهیه کنندگی معصومه سادات علوی نکو از رادیو فرهنگ بشنوید.