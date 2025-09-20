مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، اعلام کرد: ۳۱ شهریورماه، مهلت نهایی ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل، اشخاص حقوقی و صاحبان املاک جاری است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مهدی محمدی افزود: تکمیل فرم مالیات مقطوع و اظهارنامه پیش‌فرض مزایای قابل توجهی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به قطعی شدن مالیات بدون نیاز به بررسی‌های بیشتر، معافیت از ارائه اسناد و مدارک، امکان تقسیط بدهی تا سقف و بخشودگی جرایم مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ اشاره کرد.

وی افزود:همچنین، جرائم مالیاتی با توجه به دستورالعمل های ارسالی از سازمان با احراز شرایط بخشودگی قابل توجهی پیش بینی شده ؛ البته به شرط آنکه مؤدی بدهی خود را پرداخت کرده یا بدهی معوق نداشته باشد.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، اعلام کرد:همچنین مودیان می‌توانند در تکمیل طرح های مشخص شده درفرم تبصره ۱۰۰ مشارکت کنند.