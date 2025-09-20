به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان با بارش باران، وزش باد و کاهش دما همراه است.

غلامپور افزود: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی؛ امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در استان مازندران بارش باران، وزش باد و کاهش دما را داریم.

وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود امروز بیشترین میزان بارندگی را در غرب استان و بارش‌های پراکنده را در سایر نقاط استان داشته باشیم.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از دیشب بارندگی در سطح استان آغاز شد که بیشترین میزان بارش از اطاقسرای بابل و محموداباد گزارش شد.

غلامپور افزود: از یکشنبه شب تا دوشنبه موج حدیدی از بارندگی را در استان خواهیم داشت.

وی به مردم و مسافران توصیه کرد: در این روز‌ها از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها خودداری کنند و هنگام تردد از جاده‌های کوهستانی در کنار جاده توقف نکنند.

کارشناس هواشناسی مازندران تاکید کرد: کوهنوردان تا چند روز آینده از صعود به کوه خودداری کنند.

به گفته غلامپور دریا امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.