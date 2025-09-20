به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار شهرستان بوکان درجلسه شورای هماهنگی وستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت:اقدامات چشمگیر عمرانی در ۶۲ روستای بوکان که شامل پروژه‌های مختلف مدرسه‌سازی، عمرانی و توسعه راه‌ها می‌باشد، نه تنها به رشد و شکوفایی مناطق روستایی کمک کرده، بلکه مانع از مهاجرت روستائیان به شهر نیز شده است پس ادامه این روند به منظور ایجاد توسعه پایدار و رفاه بیشتر برای مردم لازم است.

صنعتی در ادامه به طرح بزرگ زیرساختی و اقتصادی شهرستان وپیشرفت‌های قابل توجه در این زمینه اشاره کرد و افزود: پروژه‌های زیرساختی، نظیر احداث پست ۴۰۰ کیلوولت، به بهبود شرایط نیرو رسانی و تقویت زیرساخت‌های صنعتی کمک می‌کند و این پروژه نه تنها در راستای تأمین انرژی مورد نیاز صنایع و کشاورزی است، بلکه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در مناطق مختلف شهرستان می‌شود.

وی اظهارداشت: پست ۴۰۰ کیلوولت و تکمیل خط انتقال ثقلی آب تأثیرات گسترده‌ای در تأمین آب و برق بوکان خواهد داشت و شرایط مناسبی برای رشد اقتصادی و شکوفایی صنایع فراهم خواهد آورد. این پروژه‌ها یکی از کلیدی‌ترین طرح‌های زیرساختی در راستای تأمین نیاز‌های انرژی شهرستان است.

ماموستا ملاعباس احمدی امام جمعه شهرستان بوکان نیز در ادامه به حفظ اتحاد و برادری بین مسلمانان تاکید کرد و افزود:برگزاری هرچه بهتربرنامه‌های ویژه سپاه دراین ایام نشان دادن قدرت دین ونظام به دشمنان است، تا آنها راخوار و ذلیل کند.

سرهنگ سهراب سعیدی فرمانده سپاه بوکان دراین جلسه بااشاره به اهمیت ویژه هفته دفاع مقدس وضرورت گرامیداشت آن، گفت: هفته دفاع مقدس وظیفه‌ای است که بر عهده تمامی نهاد‌ها و مسئولان شهرستان است و در این مسیر، باید همه با هم همکاری کنیم و در گرامیداشت این ایام با تمام توان حضور داشته باشیم، زیرا ما مدیون خون شهدا هستیم و باید در این راه قدم برداریم.

سرهنگ سعیدی در ادامه به شکست تحقیرانه دشمن درجنگ اخیر اشاره کردو اظهارداشت:دلیل اصلی شکست دشمنان دراین جنگ اتحادوبه میدان آمدن مردم میهنمان و مدیریت جهادی مسئولین بود.

فرمانده سپاه درادامه به نقش ارزنده رسانه‌ها دراین شهرستان تاکید کردوافزود::بهترین عملکرد را اصحاب رسانه دراین چندروزه داشتن چراکه نقدوانتقادوظیفه اصحاب رسانه است وآنان بودند که امیدآفرینی رابه مردم نشان دادند.

سرهنگ پاسدار سهراب سعیدی از پیش‌بینی اجرای ۱۸۰ عنوان برنامه اصلی و ۱۰۰۰ ریز برنامه در سطح شهرستان با هماهنگی فرماندار و اعضای شورای اداری درهفته دفاع مقدس خبر داد.