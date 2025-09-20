پخش زنده
امروز: -
مسئول انجمن و سرپرست تیم ملی پدل، گفت: اردوی چهار روزه ملی پوشان پدل برای آمادگی اعزام به مسابقات آسیایی قطر در کیش به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا گلزار، گفت: در این اردوی چهار روزه ۱۷ نفر از برترینهای پدل ایران حضور داشتند و سرمربی تیم ۸ نفر را برای اعزام به مسابقات آسیایی قطر انتخاب خواهد کرد.
او افزود: تیم های پدل آرژانتین، اسپانیا، فرانسه و پرتغال در جهان از بهترین های این رشته ورزشی هستند و کشور امارات با استفاده از ۴چهار ورزشکار اسپانیایی توانسته در رتبه پنجم جهان قرار بگیرد و تیم ملی پدل ایران پس از امارات تیم برتر آسیاست.
سرمربی پرتغالی تیم ملی پدل، گفت: اردوی تیم ملی در کیش از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بود و بازیکنان پیشرفت خوبی داشتند.
تیاگو سانتوس، گفت: حریفان اصلی ایران در رشته پدل آسیا تیم های قطر و امارات هستند.
رقابتهای آسیایی پدل در حدود یک ماه دیگر به میزبانی کشور قطر برگزار میشوند.