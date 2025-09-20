پخش زنده
مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی با تجار عراقی در شهرک صنعتی شمس آباد نشستی برگزار کردند.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، به همت معاونت صنایع کوچک این شرکت، نشستی تخصصی میان جمعی از تجار عراقی و مدیران یکی از واحدهای تولیدی فعال در حوزه صنعت ساختمان در شهرک صنعتی شمسآباد برگزار شد.
این نشست با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی و صادراتی میان دو کشور انجام گرفت.
نمایندگان تجاری عراق در این دیدار، با تشریح نیازهای بازار این کشور در بخش مصالح و تجهیزات ساختمانی، بر ضرورت گسترش همکاری با تولیدکنندگان ایرانی تأکید کردند.
مدیر واحد تولیدی شمسآباد نیز در سخنانی، با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای این مجموعه در تولید محصولات ساختمانی مطابق با استانداردهای بینالمللی، از آمادگی کامل برای حضور در بازار عراق خبر داد.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی تهران نیز در حاشیه این نشست گفت: «بازار عراق یکی از بازارهای هدف مهم برای صنایع کوچک و متوسط ایران است. برگزاری چنین نشستهایی، ضمن معرفی توانمندیهای تولیدکنندگان داخلی، زمینه انعقاد قراردادهای صادراتی و شکلگیری مشارکتهای دوجانبه را فراهم میکند.»
این نشست با بررسی فرصتهای سرمایهگذاری مشترک، امکان صادرات مستقیم محصولات ساختمانی و تسهیل فرآیندهای حملونقل بینالمللی به کار خود پایان داد.