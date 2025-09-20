به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ پنجمین شب سینمایی سوره با حضور اهالی سینما و جمعی از هنرمندان در حوزه هنری برگزار شد. این مراسم که هر ساله به مناسبت روز ملی سینما و با ابتکار سازمان سینمایی سوره برگزار میشود، امسال با تجلیل از سه چهره ماندگار سینمای ایران همراه بود.
در این آیین، از مسعود جعفریجوزانی کارگردان برجسته، حسین یاری بازیگر محبوب و حسین زندباف تدوینگر پیشکسوت تقدیر شد.
مسعود جعفریجوزانی پس از دریافت لوح تقدیر، بازگشت خود از آمریکا به ایران را تصمیمی ارزشمند دانست و گفت: خوشحالم که برای تماشای شکوفایی سینمای ایران به وطن بازگشتهام و هیچگاه از این انتخاب پشیمان نیستم.
حسین یاری نیز در سخنانی کوتاه با اشاره به خاطرات ماندگار نقشآفرینیهایش در سینما و تلویزیون، از مردم ایران قدردانی کرد و گفت: «این جایزه را به عشق مردم عزیز کشورم میپذیرم.
حسین زندباف، تدوینگر نامدار که تدوین بسیاری از آثار شاخص سینمایی و تلویزیونی را در کارنامه دارد، با تأکید بر استعدادهای فراوان سینمای ایران گفت: «هر بار که سراغ کاری تازه میروم، احساس میکنم در آغاز راه هستم و هر روز نکتهای تازه در این عرصه یاد میگیرم.
در پایان این مراسم، حضار با اجرای دستهجمعی سرود ماندگار «ای ایران» اثر مرحوم محمد نوری، شبی خاطرهانگیز و پرشور را رقم زدند