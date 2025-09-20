استاد برجسته ایرانی گفت: ریزگردها به دلیل از بین رفتن سبزینه مانند درخت ، درختچه و علف ها به وجود آمده و زمانی که پوشش گیاهی وجود داشته باشد جلوی آنها گرفته می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پروفسور پسرک لی استاد برجسته ایرانی در خصوص مقابله با ریزگرد‌ها و یا کم کردن اثر آن در بیابان‌های مناطق شمالی استان گلستان گفت: از بین رفتن پوشش گیاهی، بالا رفتن درجه حرارت و کمتر شدن بارندگی باعث بیشتر شدن ریزگرد می‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه، جلوگیری از ریزگرد، احیای جنگل و مراتع را می‌طلبد ادامه داد:برای این کار مردم باید دو اصل را رعایت کنند؛ یکی از راهکار‌ها آموزش به مردم و راهکار دیگر جریمه است که این موضوع در کشور‌های خارجی نهادینه شده است.

او گفت:ریزگرد‌ها یکی از تنها مواردی است که در نبود درخت ایجاد می‌شود و راه افتادن سیلاب و از بین رفتن مزارع مردم، نیز از معضلات دیگر است.

پروفسورپسرک لی بیان کرد: بهترین گونه‌ها، درخت بومی همان منطقه است هر چند که درخت‌هایی هستند به شوری و خشکی مقاومت بیشتری دارند و می‌توان از آنها استفاده کرد.

پسرک لی گفت: مردم از داوطلب بودن خوششان می‌آید و نیاز نیست کسی به آنها بگوید، اما بهتر این است که پویشی برای پاکیزگی شهر راه اندازی شود و از مردم بخواهیم که این کار با ارزش را انجام دهند.

او ادامه داد: وقتی محیط تمیز باشد اولین کسی که از تمیزی محیط بهره می‌برد خود فرد است چرا که استفاده از طبیعت و هوای تمیز لذت بیشتری دارد.

استاد برجسته ایرانی تمیز بودن محیط را مصداق بارز آیه قرآن و سفارش کتاب خدا النظافة من الایمان دانست.