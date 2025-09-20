به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی با اشاره به تداوم آتش‌سوزی‌های بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود ناشی از آن در خوزستان اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر مقامات ارشد استان به‌ویژه استاندار خوزستان، این هواپیما وارد استان شد و در چند روز آینده در کنار تیم پروازی خود ماموریت اطفای حریق در بخش عراقی تالاب را انجام خواهد داد.

وی افزود: با توجه به بازگشایی مدارس و اهمیت کنترل آلودگی هوا، ضرورت مهار آتش‌سوزی و دود تالاب برای ما دوچندان شده بود. در دو هفته گذشته پیگیری‌های فراوانی برای اعزام این هواپیما انجام شد و خوشبختانه روز گذشته (جمعه ۲۸ شهریور) این اقدام عملی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: محدودیت‌های ناشی از خشکسالی و کاهش بارش، امکان رهاسازی آب در تالاب از سوی عراق را غیرممکن کرده است؛ ورود هواپیمای آب‌پاش اقدامی ثانویه و اضطراری بود که برای دومین بار در تابستان امسال به اجرا درآمد.

وی بیان کرد: با وجود همه محدودیت‌ها، از هیچ تلاشی در راستای کاهش آلودگی‌ها فروگذار نکردیم و امیدواریم با همکاری و لطف خداوند بخشی از این مشکلات برطرف شود.