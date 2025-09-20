به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرامور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: با هدف کاهش خسارات ناشی از قطعی برق در چاه‌های کشاورزی، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در جوار چاه‌ها بر اساس مصوبه وزارت نیرو از پارسال در استان آغاز شده است.

رحیمی افزود: در جوار چاه‌های کشاورزی استان ۹۷ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵.۶ مگاوات برق احداث شده که از این تعداد ۴۹ نیروگاه با ظرفیت تولید ۳.۱ مگاوات تکمیل شده است و از قطعی برق معاف شدند.

مدیرامور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان گفت: مابقی نیروگاه‌ها نیز در حال اجرا است و تا یک ماه آینده به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در این طرح به متقاضیان پیش بینی شده است.

به گفته رحیمی ۵۹ میلیارد و ۲۳۲ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه برای احداث ۴۹ نیروگاه خورشیدی از محل اعتبارات جهاد کشاورزی پرداخت شده است.

وی گفت: ۴۹ نیروگاه دیگر به صورت خود اجرایی بدون تسهیلات توسط مالک در دست اجرا است.

مدیرامور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان افزود: این نیروگاه‌ها درشهرستان‌های قاینات، بشرویه، سرایان و فردوس راه اندای شده است.