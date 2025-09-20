به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مخاطبان شبکه آبادان می‌توانند خاطرات، دل‌نوشته‌ها، احساسات، انشاء، عکس و ویدئو‌های خود را از شور و شوق بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید را به شماره ۰۹۹۳۷۹۴۱۷۴۴ در پیام‌رسان‌های بله، ایتا، روبیکا و سروش ارسال کنید.

آثار برگزیده از شبکه آبادان پخش و در کانال و صفحه‌های فضای مجازی منتشر خواهد شد و به قید قرعه، جوایزی ویژه به شرکت‌کنندگان اهدا می‌شود.

معاونت فضای مجازی صداوسیمای آبادان با همکاری ادارات آموزش و پرورش آبادان و خرمشهر از مخاطبان برای همراهی در این پویش دعوت کردند.