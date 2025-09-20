پخش زنده
امروز: -
فضای مجازی صدا و سیمای آبادان در آستانه بازگشایی مدارس پویش نوروز دانش را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مخاطبان شبکه آبادان میتوانند خاطرات، دلنوشتهها، احساسات، انشاء، عکس و ویدئوهای خود را از شور و شوق بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید را به شماره ۰۹۹۳۷۹۴۱۷۴۴ در پیامرسانهای بله، ایتا، روبیکا و سروش ارسال کنید.
آثار برگزیده از شبکه آبادان پخش و در کانال و صفحههای فضای مجازی منتشر خواهد شد و به قید قرعه، جوایزی ویژه به شرکتکنندگان اهدا میشود.
معاونت فضای مجازی صداوسیمای آبادان با همکاری ادارات آموزش و پرورش آبادان و خرمشهر از مخاطبان برای همراهی در این پویش دعوت کردند.