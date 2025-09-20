به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این برنامه، پیش از آغاز سال تحصیلی، فرصتی بود برای آشنایی نزدیک‌تر دانش‌آموزان و خانواده‌ها با فضای هنرستان و رشته‌های مختلف برگزار شد.

آقای ساده‌دل مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک همدان گفت:وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر تلاش کرده است با ایجاد انگیزه و معرفی بیشتر رشته‌های فنی و حرفه‌ای، دانش‌آموزان را به تحصیل در هنرستان‌ها ترغیب کند تا در کنار مهارت‌آموزی، هرچه زودتر آماده ورود به بازار کار شوند.

براساس آمار، در حال حاضر حدود ۵۰ درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه استان همدان در هنرستان‌ها مشغول به تحصیل هستند.