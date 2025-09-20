معاون علمی رئیس جمهور با بیان اینکه استان کرمان به عنوان یکی از استان‌های منتخب، از مهر امسال میزبان اجرای آزمایشی (پایلوت) طرح هوشمندسازی سلامت خواهد بود، گفت: این طرح که با حمایت معاونت علمی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا می‌شود، به تدریج در سراسر کشور گسترش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور، در سفر دو روزه خود به استان کرمان، با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۳۱ شرکت دانش‌بنیان در استان کرمان فعالیت می‌کنند، این عدد را نسبت به سال گذشته که حدود ۶۰ شرکت بوده، نویدبخش خواند و گفت: این تعداد در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است و کرمان را به یکی از استان‌های پیشتاز در رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در کل کشور تبدیل کرده است.

افشین همچنین ادامه داد: امیدواریم باتوجه به ظرفیت بالای استان، این روند صعودی ادامه پیدا کند و در سال آینده شاهد رشد ۱۰۰ درصدی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کرمان باشیم.

معاون علمی رییس‌جمهور با تاکید بر فعالیت بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان در حوزه‌های اثرگذار کشور، به فعالیت چند شرکت در حوزه‌های پیشرفته با تجهیزات منحصر به فرد اشاره کرد.

وی خواستار حمایت ویژه از این شرکت‌ها شد و ادامه داد: به دلیل محدودیت در اتصال به شبکه جهانی، بازار اصلی این شرکت‌ها بازار داخلی است. در این شرایط، اگر از آن‌ها در بازار داخلی حمایت نشود و وابستگی به واردات افزایش یابد، این شرکت‌ها قادر به رشد کافی نخواهند بود.

افشین در ادامه، یکی از وظایف معاونت علمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را حمایت ویژه از شرکت‌هایی دانست که فناوری‌های سطح بالا را توسعه می‌دهند. وی تاکید کرد: باید اجازه دهیم محصولات داخلی این شرکت‌ها، در پروژه‌هایی که عمدتاً مجری آن‌ها دولت و شهرداری‌ها هستند، بیشترین سهم را داشته باشند.

معاون علمی رییس‌جمهور با بیان اینکه فروش محصولات دانش‌بنیان در استان کرمان حدود ۱۰ همت بوده است، به ظرفیت صنعتی بالای این استان در حوزه‌های معدن، کشاورزی و صنایع هوشمند اشاره کرد و گفت: این حوزه ها ظرفیت بسیار زیادی برای کار و توسعه دارند.

افشین، استان کرمان را یکی از قطب‌های کلیدی در زمینه کاربردی‌سازی هوش مصنوعی در سلامت معرفی و اعلام کرد: با حمایت معاونت علمی و وزارت بهداشت، پایلوت هوشمندسازی سلامت از اول مهرماه به صورت محدود در کرمان اجرا می‌شود و به تدریج در کل کشور گسترش خواهد یافت و دانشگاه‌های کل کشور به این شبکه متصل هستند.

این مقام مسئول با تاکید بر رویکرد معاونت علمی در پرهیز از انجام اقدامات نقطه‌ای، اظهار کرد: ما تلاش کردیم تمام زنجیره‌های مرتبط با یک حوزه را به هم متصل کنیم. البته برای هر موضوع، محوریتی قائل شده‌ایم و بر اساس توانمندی هر استان یا دانشگاه‌ها اهدافی را تعیین کرده‎ایم.

معاون علمی رییس‌جمهور همچنین از برگزاری نشستی با نخبگان استان در این سفر خبر داد و گفت: در این نشست خبرهای مهمی از بنیاد ملی علم ایران برای اساتید ارائه خواهیم داد.

افشین همچنین از بسته حمایتی ویژه‌ صندوق نوآوری شکوفایی و خط اعتباری خاص برای استان کرمان خبر داد و خاطرنشان کرد: با به کارگیری این بسته حمایتی زمینه برای فعال شدن بیش از پیش ظرفیت دانش‌بنیان این استان فراهم می‌شود.