سال تحصیلی جدید در شهرستان بافق با حضور ۱۳ هزار و ۴۱۰ دانش‌آموز در ۶۳۰ کلاس درس آغاز شد، اما کمبود شدید نیروی انسانی و تراکم بالای کلاس‌ها به مهم‌ترین دغدغه آموزش‌وپرورش و خانواده‌ها تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، به گفته کرمی رئیس آموزش‌وپرورش بافق، افزایش جمعیت دانش‌آموزی باعث شده برخی مدارس از یک کلاس به دو یا سه کلاس در هر پایه ارتقا یابند. وی از ایجاد رشته‌های جدیدی همچون حسابداری دختران، طراحی داخلی، معماری ساختمان و احیای رشته تعمیرات خودرو در هنرستان‌ها خبر داد و افزود: امسال ۹۶۰ دانش‌آموز از متوسطه اول به دوم منتقل شده و پروژه تخریب و بازسازی شش مدرسه نیز در دستور کار قرار دارد.

کرمی با اشاره به خرید تجهیزات آموزشی و تغییرات مدیریتی در ۳۴ مدرسه، کمبود نیروی انسانی را بزرگ‌ترین چالش شهرستان دانست و گفت: بافق یکی از ۶۱ شهرستان بحرانی کشور در این زمینه است و در صورت تأمین نشدن ۴۰ نیروی مورد نیاز از شهرستان‌های همجوار، ۳۳ کلاس ابتدایی بدون معلم خواهند ماند.

اصغر رنجبر رئیس شورای شهر بافق نیز با هشدار نسبت به آینده آموزشی شهرستان گفت: بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ نیروی خروجی آموزش‌وپرورش جبران نشده و کلاس‌های ۳۰ تا ۴۰ نفره کیفیت آموزش را کاهش داده است. وی تأکید کرد استفاده از سربازمعلم و دانشجو معلمان جایگزین معلمان باتجربه نمی‌شود و این مشکل نیازمند ورود مستقیم وزارت آموزش‌وپرورش و پیگیری در سطح ملی است.

رنجبر با اشاره به نیاز ۳۰ تا ۴۰ مدرسه به تخریب و بازسازی، سهم بالای مدارس غیردولتی در قبولی کنکور و هزینه‌های سنگین خانواده‌ها را یادآور شد و افزود: خروج هزار دانش‌آموز از مدارس غیردولتی به معنای افزایش تراکم در مدارس دولتی خواهد بود.

وی در پایان استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های شهرستان برای تربیت نیروی بومی را راهکار اصلی برشمرد و گفت: دانشگاه آزاد بافق در رشته آموزش معلم در سه مقطع دانشجو جذب می‌کند و باید این نیرو‌ها در آموزش‌وپرورش شهرستان به‌کار گرفته شوند.