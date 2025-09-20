پخش زنده
بر اساس گزارشهای آماری، در پایان مرداد ۱۴۰۴ تعداد نهادهای مالی تخصصی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به ۱۲۴۵ نهاد رسید که نسبت به پایان تیرماه با ۷ نهاد جدید افزایش یافته است. این رقم در پایان سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۲۱۵ نهاد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با رویکرد توسعه نهادی صنعت مالی و دسترسی بیشتر جامعه به خدمات مرتبط، در مرداد امسال ۷ نهاد مالی تخصصی جدید مجوز فعالیت گرفتند و به این ترتیب تعداد آنها از ۱۲۳۸ در پایان تیر به ۱۲۴۵ در پایان مرداد افزایش یافت. در پایان سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۲۱۵ نهاد مالی تخصصی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت داشتند.
سهم بالای صندوقهای سرمایهگذاری
از حیث تعداد، صندوقهای سرمایهگذاری همچنان سهم بالای بیش از ۴۲ درصدی را در میان نهادهای مالی به خود اختصاص دادهاند. استقبال سرمایهگذاران از این نهاد مالی بهعنوان مقصد سرمایهگذاری، روند صعودی تعداد آنها را استمرار بخشیده و تعداد آنها به ۵۳۴ در پایان مرداد ۱۴۰۴ افزایش یافته است. تعداد صندوقهای سرمایهگذاری در پایان سال گذشته ۵۱۸ و در پایان تیر ماه امسال ۵۳۲ بوده است.
شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها
آن طور که دادههای این گزارش آماری نشان میدهد؛ تعداد شرکتها و هلدینگهای سرمایهگذاری از ۳۴۴ شرکت در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۵۴ شرکت در مرداد امسال رسیده است. تعداد این نوع نهاد مالی در پایان تیر ۳۴۹ بوده و در مرداد ۵ شرکت سرمایهگذاری و هلدینگ جدید مجوز فعالیت گرفتند.