مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: تجهیزات ورزشی با اعتبار ۶۵میلیارد ریال در قالب طرح «مهر با نشاط» بین هزار و ۸۰۰ مدرسه خراسانشمالی توزیع شد.
علی متقیان گفت: این تجهیزات ورزشی بیشتر در مدارس مناطق محروم روستایی و حاشیه نشین و یا مدارسی که امکانات ورزشی کمی دارند، توزیع شد.
از جمله تجهیزات ورزشی توزیع شده در این طرح انواع توپ رشتههای ورزشی، طناب، شطرنج، فوتبال دستی، میز پینگ پنگ و تور دروازه است.
چمن مصنوعی شاهد ولیعصر بجنورد نیز با هفت میلیارد ریال اعتبار امروز بهره برداری شد.
سرانه فضای ورزشی دانشآموزان استان تنها ۴۸ سانتی متر مربع است که کمتر از سرانه استاندارد در برنامه توسعه ملی است.
کمترین سرانه فضای ورزشی دانشآموزی در استان مربوط به شهرستان بجنورد با ۲۸ سانتی متر و بیشترین سرانه فضای ورزشی مربوط به شهرستان جاجرم با ۷۰ سانتی متر مربع است.
خراسان شمالی ۱۹۵ هزار دانش آموز دارد.