مدیر آموزش و پرورش لنگرود از توزیع هزار و ۴۰۰ بسته نوشت افزار و ۲۰۰ دست لباس مدرسه به ارزش بیش از ۵۰۰ میلون تومان بین دانش آموزان کم برخوردار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مازیار خداجو گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، هزار و ۴۰۰ بسته نوشت افزار و ۲۰۰ دست لباس مدرسه با کمک اعضای مجمع خیران شهرستان خریداری و در آستانه سال تحصیلی، بین دانش آموزان کم برخوردار لنگرود توزیع شد.

وی افزود: برای خریداری اقلام مورد نیاز این دانش آموزان حدود ۵۶۰ میلیون تومان هزینه شد.