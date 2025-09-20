دانش آموز شهرستان چهاربرج موفق به کسب عنوان برتر در بیست و پنجمین همایش ملی پرسش مهر ریاست جمهوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دانش آموز هنرمند عرفان پرنیان از شهرستان چهاربرج موفق به کسب رتبه اول کشوری در بیست و پنجمین فراخوان ملی پرسش مهر ریاست جمهوری در «رشته خوشنویسی شکسته نستعلیق» شد.

۲۵ سال است که از اجرای طرح پرسش مهر می‌گذرد و در این دوره ۵۸۴ هزار نفر دانش آموز و۳۱ هزارو ۳۰۰ نفر از فرهنگیان مشارکت داشتند که در مجموع بیش از ۶۱۵ هزار نفر شرکت کردند و به پرسش مهر رئیس جمهور پاسخ دادند.

بخش‌های این دوره شامل هنر‌های دستی، تجسمی، هنر‌های آوایی، فیلم کوتاه و آفرینش‌های ادبی رسانه و فضای مجازی بوده است که دانش آموزان با خلاقیت خودشون آثار خوبی رو تولید کردند.

از میان آثار رسیده به دبیرخانه کنگره هزارو ۸۲۸ اثر داوری شدند و در نهایت در مراسم پایانی از ۲۱۸ آثار دانش اموزی قدردانی شد.

پرسش مهر فرصتی است برای تقویت خلاقیت دانش آموزان کشور که آینده سازان کشور هستند که علاوه بر انگیزه بخشی زمینه ارتقا نقش دانش آموزان و پرورش خلاقیت آنها را فراهم می کند. ‫